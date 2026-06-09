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“Qəbələ” yeni mövsüm öncəsi altı yoxlama oyunu keçirməyi planlaşdırıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
9 İyun 2026 15:40
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“Qəbələ” yeni mövsüm öncəsi altı yoxlama oyunu keçirməyi planlaşdırıb

“Qəbələ” komandası təlim-məşq toplanışına iyulun 4-də başlayacaq.

Bu barədə “qırmızı-qaralar”ın mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Məmmədli bildirib.

O, hazırlıq prosesinin Qəbələdə baş tutacağını söyləyib.

“Komanda toplanışın startından təxminən bir həftə sonra burada ilk yoxlama oyununu keçirəcək. Qəbələyə təlim-məşq toplanışına gələcək komandalardan biri ilə qarşılaşacağıq. Ümumilikdə 6 yoxlama matçı nəzərdə tutulub”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Premyer Liqasında yeni mövsümə avqustda start veriləcək.

İdman.Biz
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