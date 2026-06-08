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Yusif İmanov “Zirə”yə keçə bilər

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
8 İyun 2026 14:37
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Yusif İmanov “Zirə”yə keçə bilər

“Zirə” futbol klubu portuqaliyalı qapıçı Tyaqo Silvanın yerini azərbaycanlı oyunçu ilə doldura bilər.

İdman.Biz idmanxeber.az-a istinadla xəbər verir ki, qəsəbə təmsilçisi Yusif İmanovla maraqlanır.

Azərbaycanlı qolkiper növbəti mövsümə “Zirə”də başlaya bilər.

Hələ qışdan “Zirə” futbol klubunun baş məşqçi Rəşad Sadıqov Yusif İmanovun komandaya keçidində maraqlı olub. Ancaq müxtəlif səbəblərdən transfer baş tutmayıb.

Qışda “Kəpəz”ə keçən təcrübəli qolkiperin Gəncə təmsilçisi ilə sözləşməsi başa çatıb. Hazırda azad agent olan qapıçı “Zirə”nin gündəmindədir.

Y.İmanov özü də Azərbaycanda qalmağa qarşı deyil. O, “Zirə”də oynamağa müsbət yanaşır.

İdman.Biz
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