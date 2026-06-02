2 İyun 2026
AZ

Koxalski və Zubir Çempionlar Liqasının ən yaxşıları arasındadırlar

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
2 İyun 2026 22:28
57
Koxalski və Zubir Çempionlar Liqasının ən yaxşıları arasındadırlar

“Qarabağ” klubunun oyunçuları Mateuş Koxalski və Abdullah Zubir UEFA Çempionlar Liqasının ən yaxşıları arasında yer alıblar.

İdman.Biz bu barədə kluba istinadən xəbər verir.

“Komandamızın futbolçuları UEFA Çempionlar Liqasının 2025-2026 mövsümünün ən yaxşıları sırasında yer alıblar. Mövsüm başa çatdıqdan sonra açıqlanan UEFA-nın “FedEx Performance Zone” statistik hesabatına əsasən, komandamızın qapıçısı Mateuş Koxalski turnirdə etdiyi 45 seyv ilə ən çox qurtarış edən qapıçılar sırasında 4-cü pillədə qərarlaşıb. Polşalı qolkiper yalnız Nikita Haykin, Tibo Kurtua və Uğurcan Çakırdan geri qalıb.

Abdullah Zubir meydanın rəqibə aid olan 1/3 hissəsindəki mübarizələrdən 14 dəfə qalib ayrılıb. Yalnız PSJ-nin ulduzu Vitinyadan geri qalan fransalı yarımmüdafiəçimiz 2-ci yerə şərik olub”, - məlumatda deyilir.

“Qarabağ” 2025/26 mövsümündə Çempionlar Liqasında pley-offa qədər irəliləmiş, bu mərhələdə isə “Nyukasl Yunayted”ə məğlub olmuşdu (1:6, 2:3).

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanlı futbolçu karyerasını İspaniyada davam etdirəcək
20:27
Azərbaycan futbolu

Azərbaycanlı futbolçu karyerasını İspaniyada davam etdirəcək - FOTO

Səid Aslanov ölkəmizdə “Zirə” klubunun aşağı yaş qruplarında çıxış edib
Millimizin növbəti matçlarını hansı hakimlər idarə edəcək?
17:13
Futbol

Millimizin növbəti matçlarını hansı hakimlər idarə edəcək?

İlk oyun iyunun 5-də Maltaya qarşı keçiriləcək
“Quba”nın 24 qol vuran futbolçusu oyunundan narazı qalıb
16:51
Azərbaycan futbolu

“Quba”nın 24 qol vuran futbolçusu oyunundan narazı qalıb

Vidadi Cəfərov növbəti mövsüm üçün iddialı mesaj verib

“Şamaxı”nın yeni baş məşqçisi növbəti mövsüm üçün hədəfləri açıqlayıb
16:38
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı”nın yeni baş məşqçisi növbəti mövsüm üçün hədəfləri açıqlayıb

Azər Bağırovla üç illik müqavilə imzalanıb
Toral Bayramov: “Avstriyadakı oyunlar bizə çox fayda verəcək” - MÜSAHİBƏ
16:23
Azərbaycan futbolu

Toral Bayramov: “Avstriyadakı oyunlar bizə çox fayda verəcək” - MÜSAHİBƏ

Futbolçu komandanın əhval-ruhiyyəsinin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb
“Qarabağ”ın yay hazırlıq planı bəlli olub
15:55
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ”ın yay hazırlıq planı bəlli olub

Komanda hazırlığa iyunun 10-da Bakıda start verəcək

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq