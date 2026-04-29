U-16 qızlardan ibarət Azərbaycan millisi Bakıda UEFA İnkişaf Turnirində çıxış edəcək

16 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunacaq UEFA İnkişaf Turnirinə qatılacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yığma bu məqsədlə aprelin 30-da paytaxtda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.
Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək U-16 ardından Bakıda təşkil olunacaq UEFA İnkişaf Turnirinə qatılacaq. Komanda Litva, Rumıniya və Gürcüstan yığmaları ilə mübarizə aparacaq. Oyunlar Binə stadionunda keçiriləcək.
U-16 mayın 6-da, saat 17:00-da Litva, 8-də, eyni saatda Rumıniya, 11-də saat 12:00-da isə Gürcüstanla üz-üzə gələcək.
|N.
|Ad/Soyad
|Klub
|1
|İradə Əsədli
|Şəfa
|2
|Süməyyə Əhməd
|Ulduz
|3
|Xədicə Rəhimova
|Neftçi
|4
|Zəhra İsmayılova
|Şəfa
|5
|Məryəm Nuruzadə
|Ulduz
|6
|Nuray Əzizova
|Təhsil 8 İOEUGİM
|7
|Aylin Əliyeva
|Ulduz
|8
|Xədicə Əlizadə
|Liman
|9
|Nuray Qurbanova
|Ulduz
|10
|Lamiyə Məmmədova
|Şəfa
|11
|Məryəm Səmədli
|Sabah
|12
|Suel Polikarpova
|Neftçi
|13
|Sara Səlimova
|Neftçi
|14
|Könül Hüseynova
|Ulduz
|15
|Zeynəb Muradzadə
|Təhsil 8 İOEUGİM
|16
|Tahirə Rəcəb
|Şəfa
|17
|Aydan Nəsrullayeva
|Ulduz
|18
|Səbinə Şərəfxanova
|Krılya Sovetov (Rusiya)
|19
|Şəhanə Mirzəliyeva
|Liman
|20
|Zəhra Abdullayeva
|Ulduz