29 Aprel 2026
U-16 qızlardan ibarət Azərbaycan millisi Bakıda UEFA İnkişaf Turnirində çıxış edəcək

29 Aprel 2026 13:45
16 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunacaq UEFA İnkişaf Turnirinə qatılacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yığma bu məqsədlə aprelin 30-da paytaxtda təlim-məşq toplanışına başlayacaq.

Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində hazırlıq keçəcək U-16 ardından Bakıda təşkil olunacaq UEFA İnkişaf Turnirinə qatılacaq. Komanda Litva, Rumıniya və Gürcüstan yığmaları ilə mübarizə aparacaq. Oyunlar Binə stadionunda keçiriləcək.

U-16 mayın 6-da, saat 17:00-da Litva, 8-də, eyni saatda Rumıniya, 11-də saat 12:00-da isə Gürcüstanla üz-üzə gələcək.

N. Ad/Soyad Klub
1 İradə Əsədli Şəfa
2 Süməyyə Əhməd Ulduz
3 Xədicə Rəhimova Neftçi
4 Zəhra İsmayılova Şəfa
5 Məryəm Nuruzadə Ulduz
6 Nuray Əzizova Təhsil 8 İOEUGİM
7 Aylin Əliyeva Ulduz
8 Xədicə Əlizadə Liman
9 Nuray Qurbanova Ulduz
10 Lamiyə Məmmədova Şəfa
11 Məryəm Səmədli Sabah
12 Suel Polikarpova Neftçi
13 Sara Səlimova Neftçi
14 Könül Hüseynova Ulduz
15 Zeynəb Muradzadə Təhsil 8 İOEUGİM
16 Tahirə Rəcəb Şəfa
17 Aydan Nəsrullayeva Ulduz
18 Səbinə Şərəfxanova Krılya Sovetov (Rusiya)
19 Şəhanə Mirzəliyeva Liman
20 Zəhra Abdullayeva Ulduz

