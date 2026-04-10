“Mingəçevir”in zambiyalı hücumçusu: “Öz komandama fokuslanmışam” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycan Birinci Liqasının 21-ci turunda nominal ev sahibi “Şimal” doğma meydanda “Mingəçevir”i qəbul edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Şamaxı Olimpiya Mərkəzində baş tutan matç qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Matçda bir qolla yadda qalan “Mingəçevir”in zambiyalı hücumçusu Kennet Kalunqa prosport.az-ın suallarını cavablandırıb.
– Oyunla bağlı fikirləriniz necədir?
– Yaxşı oyun oldu. Bu liqada asan qarşılaşma yoxdur. Amma mübarizə apardıq və qələbə qazandıq.
– Bombardirlər siyahısında 10 qolla ikinci yerə yüksəldiniz. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
– Qol vurmaq komanda üçün vacibdir. Bombardirlər siyahısında yerimi qoruyub saxlamaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm.
– Adınız qışda “Qəbələ” və “Kəpəz” klubları ilə hallanırdı. Bu barədə bilirdiniz?
– Xeyr, bu barədə heç nə eşitməmişəm. Sadəcə, öz komandama fokuslanmışam.
– Bu mövsüm “Mingəçevir”də əsas hədəfləriniz nələrdir?
– Əsas hədəf Premyer Liqaya yüksəlməkdir. Bunun üçün hər gün mübarizə aparırıq. Addım-addım məqsədimizə doğru irəliləyirik. Sonda nə olacağını birlikdə görəcəyik.