7 Aprel 2026
“Sumqayıt” baş məşqçi Saşa İliçlə bağlı qərar verib

7 Aprel 2026 16:40
Uğursuz nəticələrə baxmayaraq, “Sumqayıt”ın baş məşqçisi Saşa İliç müqaviləsinin sonunadək komandada qalacaq.

“Gənclik şəhəri” təmsilçisinin mətbuat katibi Zaur Xudiyev AZƏRTAC-a bildirib ki, klub rəhbərliyi serbiyalı mütəxəssislə istefa barədə hər hansı görüş keçirməyib.

“Belə bir toplantı planlaşdırılmayıb. O, hazırda komanda ilə birgə məşqlərdə iştirak edir. Ən azı müqaviləsinin sonunadək, yəni bu ilin iyul ayına qədər komandada qalaraq fəaliyyətini davam etdirəcək”.

Qeyd edək ki, “Sumqayıt” hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlində 32 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb.

İdman.Biz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Şamaxı” oyunu start götürüb - CANLI
17:15
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Şamaxı” oyunu start götürüb - CANLI

Görüş Zirə İdman Kompleksinin stadionuda keçirilir
Qarabağ Futbol Akademiyasının səkkiz futbolçusu U-20 millisinə çağırılıb
17:01
Futbol

Qarabağ Futbol Akademiyasının səkkiz futbolçusu U-20 millisinə çağırılıb

2027 Dünya Çempionatına hazırlıq başlayır
Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Turan Tovuz” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “İmişli” - “Turan Tovuz” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Görüş Quba Olimpiya İdman Kompleksində baş tutub
“İmişli”nin qapıçısı “Turan Tovuz” matçında zədələndi
16:51
Futbol

“İmişli”nin qapıçısı “Turan Tovuz” matçında zədələndi

O, 83-cü dəqiqədə Hüseynəli Quliyevlə əvəzlənib
AFFA tərəfindən cəzalandırılan Adil Şükürov danışdı - YENİLƏNİB
16:35
Azərbaycan futbolu

AFFA tərəfindən cəzalandırılan Adil Şükürov danışdı - YENİLƏNİB

“Səbail”in baş məşqçisi “Baku Sportinq”lə keçirilən matçda yaşananlara aydınlıq gətirib
Ehtiram Quliyevi ağır cəza gözləyir
16:25
Futbol

Ehtiram Quliyevi ağır cəza gözləyir

AFFA Hakimlər Komitəsinin bununla bağlı qərar verəcəyi bildirilir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək