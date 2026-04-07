Əliyar Ağayev kubok oyunundakı qərarlarına görə cəzalandırıldı

7 Aprel 2026 01:43
Azərbaycan kubokunun yarımfinal mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində keçirilən “Turan Tovuz” - “Zirə” (0:2) matçında qəbul etdiyi mübahisəli qərarlarla gündəmə gələn hakim Əliyar Ağayev və VAR hakimi Cavid Cəlilov cəzalandırılıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə “Qafqazinfo”ya AFFA-dan məlumat verilib.

Məlumata görə, hər iki hakimin adı dünən keçirilən “Qarabağ” - “Karvan-Yevlax” və bugünkü “İmişli” - “Turan Tovuz” matçlarından çıxarılıb.

Daha əvvəl Əliyar Ağayev “Qarabağ” - “Karvan-Yevlax” oyununa AVAR hakimi, Cavid Cəlilov isə “İmişli” – “Turan Tovuz” matçına baş hakim təyin edilmişdi. Lakin onları müvafiq olaraq Tural Qurbanov və Rəvan Həmzəzadə əvəz ediblər.

Qeyd edək ki, AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov tovuzluların narazı qaldığı və baş hakim Əliyar Ağayevin penalti təyin etmədiyi epizodlarda referinin qərarlarını yanlış adlandırmış, onun səhv qərar verdiyini təsdiqləmişdi.

Xatırladaq ki, “Turan Tovuz”un prezidenti Ehtiram Quliyev məsələyə dair sərt açıqlama verərək futbolçuların haqqını hakim Əliyar Ağayevə halal etmədiyini bildirib.

Qeyd edək ki, Əliyar Ağayev FİFA referisidir və mütəmadi olaraq avrokubok oyunlarına təyinat alır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Mahmud Qurbanov: “Qarabağ”ın geridönüş etməsi mümkünsüz deyil”
6 Aprel 18:22
Azərbaycan futbolu

Mahmud Qurbanov: “Qarabağ”ın geridönüş etməsi mümkünsüz deyil”

O, “Neftçi”nin yavaş-yavaş özünə gəldiyini düşünür
Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Moldovaya qalib gəlib
6 Aprel 17:59
Çimərlik futbolu

Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Moldovaya qalib gəlib

Komandalar arasında ikinci yoldaşlıq oyunu aprelin 7-də keçiriləcək
“Kəpəz”in futbolçusu: “Məqsədimiz daha yuxarı pillələrə qalxmaqdır” - MÜSAHİBƏ
6 Aprel 17:33
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in futbolçusu: “Məqsədimiz daha yuxarı pillələrə qalxmaqdır” - MÜSAHİBƏ

Mahamadu Ba bildirib ki, bunun üçün əlimizdən gələni edəcəyik
Azərbaycanın veteran hakimi: “Referilərin səhvləri cəzasız qalmamalıdır”
6 Aprel 17:21
Azərbaycan futbolu

Azərbaycanın veteran hakimi: “Referilərin səhvləri cəzasız qalmamalıdır”

Rüstəm Rəhimov hakim səhvlərinin gizlədilməməsinin önəmindən danışıb
“Şamaxı”nın hücumçusu: “Azərbaycan çempionatı sürətlə inkişaf edir” - MÜSAHİBƏ + FOTO
6 Aprel 16:53
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı”nın hücumçusu: “Azərbaycan çempionatı sürətlə inkişaf edir” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Karim Rossi bildirib ki, 25 turdan sonra nəticələr qənaətbəxşdir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur