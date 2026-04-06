Rəhim Həsənov Əliyar Ağayevin “Turan Tovuz” - “Zirə” oyunundakı qərarını yanlış hesab edib - VİDEO

AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsində keçirilən “Turan Tovuz” - “Zirə” oyununda mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, sədr FIFA referisi Əliyar Ağayevin iki epizodda səhv qərar verdiyini təsdiqləyib.
R.Həsənov “Qarabağ” - “Sabah” görüşündə Rauf Cabarovun doğru qərarlar verdiyini vurğulayıb.
Xatırladaq ki, “Zirə” “Turan Tovuz”u iki cavabsız qolla üstələyib. “Qarabağ” - “Sabah” matçında qalib müəyyənləşməyib - 2:2. Cavab görüşləri aprelin 21-22 apreldə olacaq.