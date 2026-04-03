Ehtiram Quliyev: “Suyu oturaraq içən hakimlərdən canımızı qurtarmalıyıq”

3 Aprel 2026 21:01
Ehtiram Quliyev: “Suyu oturaraq içən hakimlərdən canımızı qurtarmalıyıq”

“Suyu oturaraq içən hakimlərdən canımızı qurtarmalıyıq”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Turan Tovuz”un İdarə Heyətinin sədri Ehtiram Quliyev Azərbaycan kubokunun yarımfinal mərhələsinin ilk oyununda “Zirə”yə 0:2 hesabı ilə uduzduqları matçdan sonra deyib.

O, matçın baş hakim Əliyar Ağayevi sərt tənqid edib:

“Suyu oturaraq içən hakimlərdən canımızı qurtarmalıyıq. Suyu uzanaraq içsinlər, ayaqüstə içsinlər, haqqımızı içməsinlər. Bir il ərzindəki əziyyətimiz bir gündə yerə vurulur. Bunlar dəyişməlidir. Xüsusən Əliyarın “Turan”ın oyununa təyinatından sonra beelə şeyləri gözləyirdik. Çempionatdakı oyundan sonra “insanam, səhv etmişəm” mesajı bizə göndərildi. Haramı olsun. Haqqımız, uşaqların alın təri xüsusən Əliyarın haramı olsun. Bunları demək istəyirəm.

Rəqibin qələbəsinə kölgə salmıram. Amma futbolda bəzi şeylər dəyişməlidir. Belə şeylər dilə gətirilməlidir. Biz dilə gətirməyəndə, səssiz qalanda Əliyargillər belə oyunlar idarə edəcəklər, futbolumuzu bu günə qoyacaqlar. Yatırım etməyin, əziyyət çəkməyin, transferlərin də də anlamı yoxdur. Epizodları hamımız gördük. Əliyargildən canımız qurtalmalıdır. “Turan Tovuz” azarkeşləri səssiz qalmasınlar. Belə olmaz. Əziyyət boşuna gedir”.

Qeyd edək ki, Əliyar Ağayev FİFA referisidir və mütəmadi olaraq avrokubok oyunlarına təyinat alır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Saşa İliçdən istefa anonsu: “Qərarı rəhbərlik verəcək”
00:17
Futbol

Saşa İliçdən istefa anonsu: “Qərarı rəhbərlik verəcək”

“Sumqayıt”ın baş məşqçisi ardıcıl 10-cu qələbəsiz oyundan sonra gileylənib
Kaxaber Tsxadadze: “Azarkeşlərlə görüşüb onlardan xahiş etdim”
5 Aprel 22:03
Futbol

Kaxaber Tsxadadze: “Azarkeşlərlə görüşüb onlardan xahiş etdim”

“Qəbələ”nin baş məşqçisi “Kəpəz” üzərindəki qələbəni şərh edib
Azər Bağırovdan səmimi etiraf: “Nə vaxtsa uduzacağımızı gözləyirdim”
5 Aprel 21:16
Futbol

Azər Bağırovdan səmimi etiraf: “Nə vaxtsa uduzacağımızı gözləyirdim”

“Kəpəz”in baş məşqçisi “Qəbələ”yə məğlubiyyəti şərh edib
Yuri Vernidub: “Emin Mahmudovsuz çox çətindir”
5 Aprel 21:09
Futbol

Yuri Vernidub: “Emin Mahmudovsuz çox çətindir”

“Neftçi”nin baş məşqçisi ağır aprel ayı öncəsi komandasının vəziyyəti barədə danışıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Kəpəz”in həkimi zədəli futbolçu üçün xərəyi gözləmədi - VİDEO
5 Aprel 17:42
Futbol

“Kəpəz”in həkimi zədəli futbolçu üçün xərəyi gözləmədi - VİDEO

Həkim Azərbaycan millisinin futbolçusunu qucağında meydandan çıxardı
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək