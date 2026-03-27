27 Mart 2026
AZ

Elgiz Kərəmli postunda qalacağına əmindir

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
27 Mart 2026 13:05
85
Elgiz Kərəmli postunda qalacağına əmindir

Azərbaycan Premyer Liqasına yüksəlməyə əsas namizəd olan “Şəfa” Elgiz Kərəmli ilə bağlı qərarını verib.

İdman.Biz futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi Birinci Liqanın çempionu olaraq elitaya yüksələcəyi təqdirdə mütəxəssislə əməkdaşlığı davam etdirəcək.

Bu barədə açıqlamasında baş məşqçi özü məlumat verib. E.Kərəmli mövsümün sonunda yolların ayrılacağına dair iddiaların həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib:

“Premyer Liqaya yüksələcəyimiz təqdirdə müqaviləm avtomatik olaraq uzadılır. Hələ klub ikinci liqada olarkən komandaya gələndə razılaşmamız bu cür olub. Klub rəhbərliyi də mediada belə xəbərlər çıxanda mənə bildirir ki, bunlara fikir verməyim. Aramızda razılaşma var və məqsədimiz birlikdə davam etməkdir. Xüsusilə klub prezidenti Kənan müəllim (Kənan Sadıqlı – red.) bunu hər zaman vurğulayır”.

Qeyd edək ki, yayılan iddialara görə, “Şəfa” Premyer Liqaya yüksəldikdən sonra Aftandil Hacıyevi baş məşqçi postuna təyin edə bilər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ağasəlim Mircavadov: “Ayxan Abbasovun bütün futbolçulara şans verəcəyini düşünürəm”
13:24
Futbol

Ağasəlim Mircavadov: “Ayxan Abbasovun bütün futbolçulara şans verəcəyini düşünürəm”

O bildirib ki, baş məşqçinin futbolçu seçiminə hörmətlə yanaşıram
“Azərbaycana gəldiyimə bir neçə dəfə peşman oldum” - Mateuş Koxalskinin MÜSAHİBƏSİ
12:34
Futbol

“Azərbaycana gəldiyimə bir neçə dəfə peşman oldum” - Mateuş Koxalskinin MÜSAHİBƏSİ

“Qarabağ”ın qapıçısı Polşa mətbuatına verdiyi müsahibədə karyerası, çətinlikləri və gələcək hədəfləri barədə açıqlamalar verib
Azərbaycanın U-17 futbol yığması Litva ilə qarşılaşacaq
11:08
Futbol

Azərbaycanın U-17 futbol yığması Litva ilə qarşılaşacaq

Qarşılaşmanı Türkiyə və Bolqarıstandan olan hakimlər briqadası idarə edəcək
“Sent-Lüsiyaya da uduzsaq, onda niyə futbol oynayırıq?” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
10:54
Futbol

“Sent-Lüsiyaya da uduzsaq, onda niyə futbol oynayırıq?” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Veteran hücumçu Azərbaycan millisinin qələbə qazanacağına inanır
Azərbaycanın U-21 futbol millisi Bakıda Portuqaliya yığması ilə qarşılaşacaq
09:45
Futbol

Azərbaycanın U-21 futbol millisi Bakıda Portuqaliya yığması ilə qarşılaşacaq

Görüş saat 15:00-da başlayacaq
Azərbaycan millisi “FIFA Series - 2026” turnirində ilk oyununa çıxacaq
09:20
Futbol

Azərbaycan millisi “FIFA Series - 2026” turnirində ilk oyununa çıxacaq

Görüşün baş hakimi gürcüstanlı Giorgi Kruaşvili olacaq

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq
Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir
26 Mart 03:10
Dünya futbolu

Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir