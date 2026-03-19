19 Mart 2026
Aslan Kərimov: “UEFA seminarında “Qarabağ”ın pley-offdakı oyunu da təhlil olundu”

19 Mart 2026 18:16
Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə “Oyun təhlilinə dair Share seminarı”nda “Qarabağ”ın UEFA Çempionlar Liqasındakı oyunlarından da bəhs edilib.

Bunu UEFA-nın tədbirində iştirak etmiş AFFA-nın Məşqçilik Təhsili şöbəsinin rəhbəri Aslan Kərimov bildirib.

O, sözügedən seminarda qitənin bir nömrəli klub turnirinin pley-off qarşılaşmalarının təhlil olunduğunu vurğulayıb.

“UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin oyunlar təhlil olundu. Təmsilçimiz “Qarabağ”ın matçı da buraya daxil idi. Müzakirəmiz əsasən “oyunlar necə analiz olunur, nələrə diqqət edilməlidir” yönündə idi. “Matç təhlillərini necə kurslara çevirmək olar” mövzusunda da danışıldı. Peşə olaraq məşqlərin, oyunların analizini sertifikatlaşdırmaq da mümkündür. Buna aid müzakirələr gedirdi. Bizim orada təklifimiz öyrənmə prosesi ilə bağlı idi. Amma qulaq asdığımız, danışdığımız, müzakirə etdiyimiz məqamlar pley-off mərhələsində “Qarabağ”ın və ya digər komandaların matçlarda göstərdikləri performanslar oldu. Görünməyən detalları göstərmək baxımından nələrin baş verdiyini bir az müzakirə etdik”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.

A.Kərimov tədbir çərçivəsində oyun təhlili, müasir təhlil tendensiyaları, eləcə də yaxın gələcəkdə spesifik oyun təhlili mütəxəssislərinin yetişdirilməsi istiqamətində fikir və təcrübə mübadiləsi aparıldığını diqqətə çatdırıb:

“İspaniya, Portuqaliya, Niderland kimi futbolda nəhəng ölkələr də seminara qatılmışdı. Onlardan götürüləsi bəzi məqamlar var idi. İsrail, Belarus, Andorra kimi ölkələr də iştirak edirdi”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu “Turan Tovuz”dan ayrılır
17:50
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu “Turan Tovuz”dan ayrılır

O, cari mövsümdə K.Berdıyevin etimadını qazana bilməyib
Regional Futbol Federasiyalarının rəhbərləri ilə görüş keçirilib
17:48
Azərbaycan futbolu

Regional Futbol Federasiyalarının rəhbərləri ilə görüş keçirilib

Regional Futbol Federasiyaları rəhbərləri toplantıda iştirak edib
“Neftçi” oyunçusunu “Pafos”a satdı
17:31
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” oyunçusunu “Pafos”a satdı

Murad Məmmədov U-21 millimizin üzvüdür
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Karvan-Yevlax”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
16:50
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Karvan-Yevlax”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
“Sumqayıt” “Sabah”la oyuna itki ilə çıxacaq
15:19
Futbol

“Sumqayıt” “Sabah”la oyuna itki ilə çıxacaq

“Sabah” - “Sumqayıt” qarşılaşması saat 19:15-də başlayacaq
Musa Qurbanlı: “Qarabağ”da çempionluqlar, nailiyyətlər qazanmaq istəyirəm”
14:07
Azərbaycan futbolu

Musa Qurbanlı: “Qarabağ”da çempionluqlar, nailiyyətlər qazanmaq istəyirəm”

O, Ağdam təmsilçisinin üzvü olduğu üçün fəxr etdiyini sözlərinə əlavə edib

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə
02:10
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Bavariya”, “Liverpul” və “Atletiko” növbəti mərhələdə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qalatasaray” cavab görüşündə “Liverpul”a böyük hesabla məğlub olub
Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib
18 Mart 02:12
Dünya futbolu

Afrika Millətlər Kubokundakı qalibiyyət Seneqalın əlindən alınaraq Mərakeşə verilib

Müvafiq qərarı CAF Apellyasiya Şurası verib