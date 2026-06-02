“Araz-Naxçıvan” 10 futbolçu ilə yollarını ayırdı

2 İyun 2026 15:30
“Araz-Naxçıvan” klubu 10 futbolçu ilə yolları ayırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Araz-Naxçıvan” Peşəkar Futbol Klubu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, müqavilə müddəti başa çatan Ramon Maçado, Hamidu Keyta, Bar Kohen, Nuno Rodriqes, Rahil Məmmədov, Bəxtiyar Həsənalızadə, Coşqun Diniyev, Kristian Avram, Felipe Santos və Ba-Muaka Simakala ilə yeni anlaşma imzalanmayıb.

Qeyd edək ki, Slavik Alxasov, Ömər Buludov və Tərlan Əhmədli növbəti mövsümdə də “Araz-Naxçıvan”ın heyətində çıxış edəcəklər.

