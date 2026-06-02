“Ağsu Siti” heyətini tanınmış futbolçu ilə gücləndirdi

Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Cavid İmamverdiyev Region Liqası təmsilçisi “Ağsu Siti” ilə müqavilə imzalayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə ”Ağsu Siti” Futbol Klubu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, təcrübəli yarımmüdafiəçi karyerası ərzində “Neftçi”, “Elazığspor” (Türkiyə), “Sumqayıt”, “Sabah”, “Keşlə”, “Kəpəz”, “Şəki” və son olaraq “Zəngəzur” kimi klubların formasını geyinib.
Qeyd edək ki, C.İmamverdiyev Azərbaycan millisinin heyətində 11 oyun keçirib və 1 qol vurub. “Ağsu Siti” daha əvvəl Elgün Abbaslı, Ruslan Poladov, Mehman Süleymanlı, Haqverdi Həsənov və nigeriyalı Mark Uqoçukvonu da heyətinə qatıb.