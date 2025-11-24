Marko Yankoviç: “Bütün suallara sabah aydınlıq gələcək” - VİDEO

“Napoli” güclü komandadır. Son İtaliya çempionuna qarşı mübarizə aparacağıq”.
İdman.Biz bildirir ki, bunu “Qarabağ”ın futbolçusu Marko Yankoviç oyunöncəsi mətbuat konfransında deyib.
“Düşünürəm ki, maraqlı qarşılaşma olacaq. Biz öz oyunumuzu göstərəcəyik. Maksimum gücümüzü ortaya qoyacağıq. Böyük komandalara qarşı matçlarda uda da bilərsən, uduzada bilərsən. Bütün suallara sabah aydınlıq gələcək”, - Yankoviç bildirib.
“Napoli” - “Qarabağ” oyunu 25 noyabrda Neapolda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq.
