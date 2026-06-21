Atletimiz Balkan çempionatında bürünc medal qazanıb

Yunanıstanın Volos şəhərində atletika üzrə Balkan çempionatı keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda Azərbaycan təmsilçisi Skydan Hanna medal qazanıb.
O, çəkicatma növündə 64.55 metr nəticə göstərərək bürünc medala sahib olub.
Yunanıstanın Volos şəhərində atletika üzrə Balkan çempionatı keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda Azərbaycan təmsilçisi Skydan Hanna medal qazanıb.
O, çəkicatma növündə 64.55 metr nəticə göstərərək bürünc medala sahib olub.
Azərbaycan İdman Akademiyasının stadionunda 76 məktəbli mübarizə aparıb
Elvin Astanovdan sonra digər paraatletlər də medal əldə edib
Paralimpiyaçımız 13.87 metr nəticə göstərərək fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə yüksəlib
Balkan çempionatı 20-21 iyunda təşkil olunacaq
Milli komandamıza baş məşqçi Oleq Panyutin rəhbərlik edir
Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək