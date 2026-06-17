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Yeddi atletimiz Balkan çempionatında qüvvəsini sınayacaq

Atletika
Xəbərlər
17 İyun 2026 10:47
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Yeddi atletimiz Balkan çempionatında qüvvəsini sınayacaq

Azərbaycanı Yunanıstanın Volos şəhərində keçiriləcək Balkan çempionatında yeddi atlet təmsil edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Atletika Federasiyası məlumat yayıb.

Yarışda Anna Skidan (çəkicatma), Rüstəm Məmmədov, Yekaterina Sarıyeva (hər ikisi üçtəkanla tullanma),

İlahə Quliyeva (200 və 400 metr məsafəyə qaçış) Kəsgin Abbaszadə (uzunluğa tullanma), İsmail Əliyev (nüvəitələmə) və Həmid Nəbiyev (100 metr məsafəyə qaçış) mübarizə aparacaqlar.

Qeyd edək ki, Balkan çempionatı 20-21 iyunda təşkil olunacaq.

İdman.Biz
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