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Azərbaycan paraatleti Tunis Qran-Prisində gümüş medal qazanıb

Paralimpizm
Xəbərlər
19 İyun 2026 12:31
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Azərbaycan paraatleti Tunis Qran-Prisində gümüş medal qazanıb

Azərbaycan paraatleti Elvin Astanov Tunisdə təşkil olunan Qran-pridə gümüş medal qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.

Nüvə itələmə yarışında F53 kateqoriyasında mübarizə aparan paralimpiyaçı 6.81 metr nəticə göstərərək fəxri kürsünün ikinci pilləsinə yüksəlib.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl komandanın digər üzvləri Ömər Bozbaxov (F57), Oloxan Musayev (F55) və Rüfət Rəfiyev (F36) öz kateqoriyalarında gümüş medal qazanıblar. Samir Nəbiyev (F57) isə bürünc mükafata yiyələnib.

İdman.Biz
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