5 İyun 2026
AZ

Atletika üzrə ölkə birinciliyi başa çatıb - FOTO

Atletika
Xəbərlər
5 İyun 2026 21:11
37
Atletika üzrə ölkə birinciliyi başa çatıb

5 iyun tarixində Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Atletika Federasiyası tərəfindən 2009-2010-cu il təvəllüdlü idmançılar arasında keçirilən ölkə birinciliyi başa çatdı.

İdman.Biz bildirir ki, yarışda ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarını təmsil edən gənc atletlər iştirak edərək öz güc və bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.

Yarışda idmançılar qaçış, tullanma və atma növləri üzrə yarışaraq yüksək nəticələr əldə etməyə çalışıblar.

Yarışın sonunda fərqlənən idmançılar müvafiq medal və diplomlarla təltif olunublar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Rekordları yeniləməyə davam etmək istəyirəm” - Azərbaycanlı atletin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
4 İyun 14:13
Atletika

“Rekordları yeniləməyə davam etmək istəyirəm” - Azərbaycanlı atletin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

İlahə Quliyeva son Avropa çempionatında iki medal qazanıb və növbəti ölkə rekordunu müəyyənləşdirib
Atletika üzrə ölkə birinciliyi keçiriləcək
3 İyun 15:35
Atletika

Atletika üzrə ölkə birinciliyi keçiriləcək

Yarışlara saat 15:30-da start veriləcək
Bakıda keçirilən “KidsRunFestdə” 200-ə yaxın uşaq yarışdı - FOTO
31 May 21:09
Atletika

Bakıda keçirilən “KidsRunFestdə” 200-ə yaxın uşaq yarışdı - FOTO

Dünya Uşaq Atletikası Gününün beşilliyi qeyd olunub
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Azərbaycanlı hakim beynəlxalq yarışa nümayəndə təyib edilib
29 May 22:52
Atletika

Azərbaycanlı hakim beynəlxalq yarışa nümayəndə təyib edilib

Teymur Axundov turnirə texniki nümayəndə təyib olunub
Atletika üzrə ölkə birinciliyi start götürür
29 May 09:49
Atletika

Atletika üzrə ölkə birinciliyi start götürür

2011-2012-ci il təvəllüdlü idmançılar iki gün ərzində mübarizə aparacaqlar

Ən çox oxunanlar

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi
3 İyun 14:20
Futbol

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi

Azərbaycan klubu 2026/2027 mövsümündə Konfrans Liqasında iştirak edə bilməyəcək
Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb
4 İyun 22:21
Paralimpizm

Parataekvondoçumuz Sabir Zeynalov Roma Qran-prisinin qızıl medalını qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Komanda baş məşqçi Fərid Tağızadənin rəhbərliyi altında Romada çıxış edir
Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur!
4 İyun 23:35
Futbol

Azərbaycan minifutbol üzrə Avropa çempionudur! - YENİLƏNİB + VİDEO

Millimiz ikinci dəfə Avropada birinci olub
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
3 İyun 01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq