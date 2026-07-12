Milli komandamızın üzvləri “Shahdag Running Fest”də səkkiz medal qazanıblar - FOTO

Azərbaycan milli komandasının üzvləri “Shahdag Running Fest” dağ qaçışı festivalında səkkiz medal qazanıblar.
İdman.Biz Qış İdman Növləri Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, iyulun 11-12-də keçirilən festivalda idmançılar müxtəlif məsafələr üzrə mübarizə aparıblar.
Qadınlar arasında vertikal növ üzrə 5,5 km-lik məsafədə Nəzrin Qəribova bütün rəqiblərini qabaqlayaraq birinci yeri tutub.
Kişilərin eyni növ üzrə yarışında Nəbiyulla Qələbəliyev qızıl, Nasir Fərhadov isə gümüş medal qazanıb.
Doqquz kilometrlik, 370 metr yüksəklik fərqi olan məsafədə Nurid Şəkərəliyev ikinci yeri tutub. Abel İsmixanov isə finişə üçüncü çataraq bürünc medala sahib olub.
İyirmi səkkiz kilometrlik, 400 metr yüksəklik fərqi olan məsafədə Nəzrin Qəribova yenidən bütün rəqiblərini geridə qoyaraq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
Kişilər arasında bu məsafənin qalibi Nəbiyulla Qələbəliyev olub. Nasir Fərhadov isə yarışı ikinci pillədə başa vurub.
Beləliklə, Azərbaycan milli komandasının üzvləri festivalda ümumilikdə dörd qızıl, üç gümüş və bir bürünc medal əldə ediblər.
Nəzrin Qəribova, Nəbiyulla Qələbəliyev, Nurid Şəkərəliyev və Abel İsmixanov Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasının xizək alpinizmi üzrə milli komandasının üzvləridir.