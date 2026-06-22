22 İyun 2026
AZ

Azərbaycan atleti Anna Skidan: “Tədricən böyük turnirlərə qayıtdığım üçün xoşbəxtəm”

Atletika
Xəbərlər
22 İyun 2026 16:22
99
Azərbaycan atleti Anna Skidan: “Tədricən böyük turnirlərə qayıtdığım üçün xoşbəxtəm”

Azərbaycan atleti Anna Skidandan tədricən böyük turnirlərə qayıtdığı üçün xoşbəxtdir.

34 yaşlı idmançı Yunanıstanda keçirilən Balkan çempionatında çəkicatma növündə bürünc medal qazanması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

“Bu, möhtəşəm hissdir. Tədricən böyük yarışlara qayıtdığım üçün xoşbəxtəm. Hələ də, demək olar ki, analıq məzuniyyətindəyəm. Uşağım 10 aylıqdır”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında vurğulayıb.

Təcrübəli idmançı uzun müddətdən sonra yarışda çıxış etməyin onun üçün çətin olmadığını söyləyib:

“Bu, mənim üçün əla başlanğıcdır. Çətin deyildi. Bu fürsətdən zövq aldım”.

A.Skidan qarşıdakı hədəflərindən də söz açıb:

“2028-ci ildə keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarında çıxış etmək niyyətindəyəm. Bunun üçün hazırlaşacağam və yaxşı mübarizə aparmaq istəyirəm”.

Qeyd edək ki, Anna Skidan Yunanıstanın Volos şəhərində keçirilən atletika üzrə Balkan çempionatında çəkicatma növündə 64.55 metr nəticə göstərərək bürünc medal qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Atletimiz Balkan çempionatında bürünc medal qazanıb - FOTO
21 İyun 21:35
Atletika

Atletimiz Balkan çempionatında bürünc medal qazanıb - FOTO

Skydan Hanna çəkicatma yarışında 64.55 metr nəticə ilə üçüncü olub
Məktəblilərin ilk olimpiadasında atletika qalibləri bilindi - FOTO
21 İyun 20:11
Atletika

Məktəblilərin ilk olimpiadasında atletika qalibləri bilindi - FOTO

Azərbaycan İdman Akademiyasının stadionunda 76 məktəbli mübarizə aparıb
Azərbaycan paraatleti Tunis Qran-Prisində gümüş medal qazanıb
19 İyun 12:31
Paralimpizm

Azərbaycan paraatleti Tunis Qran-Prisində gümüş medal qazanıb

Elvin Astanovdan sonra digər paraatletlər də medal əldə edib
Daha bir paraatletimiz Tunis Qran-Prisində medal qazanıb
18 İyun 00:48
Atletika

Daha bir paraatletimiz Tunis Qran-Prisində medal qazanıb - YENİLƏNİB

Paralimpiyaçımız 13.87 metr nəticə göstərərək fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə yüksəlib
Yeddi atletimiz Balkan çempionatında qüvvəsini sınayacaq
17 İyun 10:47
Atletika

Yeddi atletimiz Balkan çempionatında qüvvəsini sınayacaq

Balkan çempionatı 20-21 iyunda təşkil olunacaq
Paraatletimiz Rüfət Rəfiyev Tunis Qran-Prisinin gümüş medalını qazanıb
16 İyun 22:30
Atletika

Paraatletimiz Rüfət Rəfiyev Tunis Qran-Prisinin gümüş medalını qazanıb - YENİLƏNİB

Milli komandamıza baş məşqçi Oleq Panyutin rəhbərlik edir

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib
20 İyun 20:47
Futbol

“Qarabağ” yoldaşlıq görüşündə “Zirə”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Təlim-məşq toplanışı çərçivəsində üç yoxlama oyununun keçirilməsi planlaşdırılır
Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb
19 İyun 22:20
Voleybol

Qadın voleybol yığmamız Avropa Liqası matçında qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Qadın millimiz növbəti oyununu sabah İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək
Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
20 İyun 18:32
Basketbol

Dünya Seriyası: "Neftçi" Sumqayıt mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi seçmə mərhələdə Tailand və Litvaya məğlub olub