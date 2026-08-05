Atletimiz U-20 dünya çempionatında mübarizəyə başlayır - FOTO

Azərbaycanlı atlet İlahə Quliyeva ABŞ-nin Yucin şəhərində keçirilən U-20 dünya çempionatında mübarizə aparacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, idmançımız 400 metr məsafəyə qaçış yarışında Azərbaycanı təmsil edəcək.
İlahə Quliyevanın çıxışı 6 avqust Bakı vaxtı ilə saat 23:53-də başlayacaq. Dünya çempionatı 5-9 avqust tarixlərində keçirilir.
Azərbaycan Atletika Federasiyasının vitse-prezidenti Könül Nurullayeva, baş katibi Məhərrəm Sultanzadə və idman işləri üzrə direktor Mariana Vasileva yarış ərəfəsində atletin məşq prosesini izləyiblər. Federasiya rəsmiləri Quliyevaya dəstək nümayiş etdirərək ona uğurlar arzulayıblar.
Qeyd edək ki, İlahə Quliyeva bundan əvvəl Monakoda keçirilən Avropa Çellencer Çempionatında 400 metr məsafəni 54,64 saniyəyə qət edərək bürünc medal qazanıb və Azərbaycan rekordunu yeniləyib.