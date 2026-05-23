23 May 2026
AZ

Bakıda atletika üzrə beynəlxalq yarışa start verilib - FOTO

Atletika
Xəbərlər
23 May 2026 19:17
117
Bakıda atletika üzrə beynəlxalq yarışa start verilib

Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Atletika Federasiyasının təşkilatçılığı, Dünya Atletikasının dəstəyi ilə əməkdar məşqçi Əfqan Səfərovun xatirəsinə həsr olunmuş 29-cu beynəlxalq memoriala start verilib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, açılış mərasimində çıxış edən Gənclər və İdman Nazirliyinin sektor müdiri Aydın Məmmədov və Azərbaycan Atletika Federasiyasının beynəlxalq əlaqələr və inkişaf şöbəsinin müdiri Kənan Məhərrəmov Əfqan Səfərovun ölkəmizdə atletikanın inkişafı yolunda xidmətlərindən danışaraq memorialın nüfuzlu yarışlara seçim baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bildiriblər.

Dünya Atletikasının təqvim platformasına daxil olan yarışda Azərbaycan atletləri ilə yanaşı, Gürcüstan, Qırğızıstan və Tacikistandan ümumilikdə 80-ə yaxın idmançı mübarizə aparır.

Memorialın ilk günündə 100 metr məsafəyə qaçış üzrə kişilər və qadınlar arasında müvafiq olaraq Tembo Con və Lamiyə Vəliyeva, 400 metr məsafəyə qaçışda Qırğızıstan təmsilçisi Ruslan Litovski və İlahə Quliyeva, 1500 metr məsafəyə qaçışda isə Bəxtiyar Əsgərli turnirin qalibi olublar. Üç təkanla tullanmada Rüstəm Məmmədov və Yekaterina Sarıyeva fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.

Nüvə itələmə növündə isə İsmayıl Əliyev və Səkinə Hacızadə qalib adını qazanıblar.

Qeyd edək ki, memorial Avropa çempionatı, Balkan çempionatı və aşağı yaş qrupları üzrə nüfuzlu yarışlarda iştirak edəcək idmançıların müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əfqan Səfərovun xatirə yarışı start götürür
20 May 12:35
Atletika

Əfqan Səfərovun xatirə yarışı start götürür

Azərbaycan İdman Akademiyasının stadionunda beynəlxalq atletika yarışı keçiriləcək
Atletimiz Ramil İsmayılov U18 Avropa Çempionatına lisenziya qazanıb
15 May 23:11
Atletika

Atletimiz Ramil İsmayılov U18 Avropa Çempionatına lisenziya qazanıb - FOTO

Atletika üzrə Bakı birinciliyi keçirilib
Atletika üzrə Bakı çempionatına yekun vurulub
9 May 23:56
Atletika

Atletika üzrə Bakı çempionatına yekun vurulub - YENİLƏNİB

Qalib gələn idmançılar medal və diplomla təltif olunublar
Atletika üzrə Bakı çempionatında ilk qaliblər məlum olub
8 May 20:53
Atletika

Atletika üzrə Bakı çempionatında ilk qaliblər məlum olub - YENİLƏNİB + FOTO

Qalib gələn idmançılar medal və diplomla təltif olunublar
Atletika üzrə Bakı çempionatı baş tutacaq
7 May 14:19
Atletika

Atletika üzrə Bakı çempionatı baş tutacaq

Yarışlar saat 16:00-da start götürəcək
“Bakı marafonu tarixi addım oldu” - Elşən Quliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
4 May 17:22
Atletika

“Bakı marafonu tarixi addım oldu” - Elşən Quliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

55 yaşlı marafonçu qaçışda iştirak edib və təəssüratlarını bölüşüb

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək