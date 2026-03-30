30 Mart 2026
Nyu-York marafonunun qalibi diskvalifikasiya olundu, nəticələri ləğv edildi

30 Mart 2026 14:14
Nyu-York marafonunun qalibi diskvalifikasiya olundu, nəticələri ləğv edildi

Nyu-York marafonunun qalibi dopinq səbəbindən diskvalifikasiya olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, 32 yaşlı keniyalı marafonçu Albert Korir-in dopinq testlərində qadağan olunmuş sintetik eritropoetin (CERA) maddəsi aşkarlanıb. Bu maddə əzələlərin işini yaxşılaşdırır və dözümlülüyü artırır.

Korir 2021-ci ildə Nyu-York marafonunu qazanmış, həmçinin Vyana, Hyuston və Ottava marafonlarında da qalib olub. Dopinq aşkarlanması səbəbindən onun bütün nəticələri ləğv edilib və 5 il müddətinə diskvalifikasiya edilib.

