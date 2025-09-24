Александр Тараканов: Нам необходимо провести работу над ошибками

"Нам необходимо провести работу над ошибками".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александр Тараканов, чья команда заняла второе место в командном зачете, завоевав четыре медали на чемпионате мира в столице Хорватии Загребе.

"Благодарим всех, кто молился за нас. С одной золотой, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями мы стали вторыми в мире в командном зачете. Впереди нас ждут следующие соревнования. Двое наших травмированных борцов присоединятся к нам после прохождения процесса восстановления", - добавил Тараканов.

Напомним, что Ульви Ганизаде (72 килограмма) завоевал "золото", Хасрат Джафаров (67 килограммов) - "серебро", Эльдениз Азизли (55 килограммов) и Мурад Ахмедиев (97 килограммов) - "бронзу".

