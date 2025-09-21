Хасрат Джафаров стал вице-чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Загребе (Хорватия).

Как передает İdman.biz, в финале Джафаров уступил иранцу Саиду Эсмаили со счетом 1:2.

Для азербайджанского «классика» это вторая серебряная медаль взрослого чемпионата мира. Ранее он становился серебряным (2023) и бронзовым (2022) призером мировых первенств. Кроме того, в его активе бронза Олимпиады-2024 в Париже, а также три титула чемпиона Европы.

Таким образом, азербайджанские борцы на чемпионате мира в Загребе в общей сложности завоевали восемь медалей: одну золотую, две серебряные и пять бронзовых.

В греко-римской борьбе Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) отличились наградами, Эльдениз Азизли (55 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг) стали бронзовыми призерами.

В вольной борьбе серебро завоевал Гиорги Мешвилдишвили (125 кг), бронзовые медали — Нураддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг).

