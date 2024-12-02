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Аганазар Новрузов: "Я завоевал первую золотую медаль среди взрослых"

Борьба
Новости
2 Декабря 2024 14:33
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Аганазар Новрузов: "Я завоевал первую золотую медаль среди взрослых"

«Я завоевал первую золотую медаль среди взрослых».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Report.az азербайджанский борец вольного стиля Аганазар Новрузов (74 кг), завоевавший золотую медаль на "Лиге звезд борьбы", проходящей в столице Казахстана Астане.

19-летний спортсмен рассказал, что ему противостояли сильные соперники:

«Это было сильное соревнование. Я присоединился к турниру после сборов, поэтому моей целью было чемпионство. Среди моих соперников были лучшие борцы из России, Казахстана и Узбекистана. Организация тоже была на высоком уровне. Этот турнир проводится каждый год. Я участвовал тут впервые. Я завоевал первую золотую медаль среди взрослых».

Новрузов озвучил свои цели на чемпионат Азербайджана, который пройдет в декабре:

«Чемпионат Азербайджана пройдет 24 декабря. Там тоже моя цель - первое место».

Отметим, что в финале «Лиги звезд борьбы» Аганазар Новрузов победил Мирзо Хаитова из Узбекистана со счетом 4:1.

İdman.biz

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