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Состоялась пресс-конференция с участием специалистов по женской борьбе - ФОТО

Борьба
Новости
23 Мая 2024 16:39
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Состоялась пресс-конференция с участием специалистов по женской борьбе - ФОТО

По инициативе посольства США в Азербайджане состоялась пресс-конференция с участием официальных представителей посольства и специалистов по женской борьбе, посетивших нашу страну.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии, проведённом в административном здании Национального олимпийского комитета (НОК), выступили генеральный секретарь Федерации борьбы Азербайджана Насими Мусаев, руководитель спортивного отдела НОК Гасанага Рзаев, советник по прессе Ванесса Зенджи. На мероприятии присутствовали представители посольства США, представитель организации «Wrestling Like a Girl» Тела Бахер, председатель борцовской организации США в Арканзасе Кристи Манн.

Представитель НОК отметил, что Государственный департамент США реализует замечательный проект и установление отношений между двумя странами посредством спорта является очень хорошим шагом.

Мусаев напомнил, что наша команда из 8 человек участвовала в программе стажировки в Америке. Он также сообщил, что гости побывали в разных регионах нашей страны.

Зенчи, Бахер и Ман рассказали о важности визита и программы спортивного обмена. Они подчеркнули, что взаимное сотрудничество будет полезным.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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