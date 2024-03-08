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Азербайджанские борцы завоевали 2 медали

Борьба
Новости
8 Марта 2024 01:09
Азербайджанские борцы завоевали 2 медали

В Анталье (Турция) стартовал турнир по борьбе «Яшар Догу и Вехби Эмре».

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана в первый день соревнований завоевала две медали.

В схватке борцов греко-римского стиля на ковер вышли пятеро наших представителей - Турал Мехтиев, Фарид Садыхлы (оба по 55 кг), Зия Бабашов (63 кг), Урфан Гасанлы (72 кг) и Тунджай Везирзаде (82 кг). Зия завоевал серебряную медаль, а Турал - бронзовую.

Отметим, что во второй день соревнований к борьбе присоединятся Нихад Гулузаде, Эльмир Алиев, Илькин Гурбанов (все 60 кг) и Лачин Велиев (87 кг).

İdman.biz

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