Азербайджанские борцы завоевали 2 медали

В Анталье (Турция) стартовал турнир по борьбе «Яшар Догу и Вехби Эмре».

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана в первый день соревнований завоевала две медали.

В схватке борцов греко-римского стиля на ковер вышли пятеро наших представителей - Турал Мехтиев, Фарид Садыхлы (оба по 55 кг), Зия Бабашов (63 кг), Урфан Гасанлы (72 кг) и Тунджай Везирзаде (82 кг). Зия завоевал серебряную медаль, а Турал - бронзовую.

Отметим, что во второй день соревнований к борьбе присоединятся Нихад Гулузаде, Эльмир Алиев, Илькин Гурбанов (все 60 кг) и Лачин Велиев (87 кг).

İdman.biz