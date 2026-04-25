Ислам Базарганов: "Я положил начало, надеюсь, они красиво завершат" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ - ВИДЕО

Азербайджанский борец вольного стиля Ислам Базарганов (57 кг) завоевал свое первое в карьере "золото" на чемпионате Европы.

Как передает İdman.Biz из Албании, сам спортсмен до сих пор не может поверить в произошедшее.

"Не верится, эмоции неописуемые. Очень тяжелая была схватка, очень принципиальный соперник. На чемпионате мира я ему проиграл. "Неудобный" соперник, тяжело было настраиваться. Хвала Всевышнему, все получилось", - сказал он.

Базарганов поблагодарил тренерский штаб и федерацию за созданные условия, а также отметил, что сборная провела многочисленные сборы при подготовке к соревнованиям.

Он также обратился с напутственными словами к другим азербайджанским спортсменам, которые завтра выступят в финале чемпионата Европы: "Желаю им удачи. Я положил начало, надеюсь, они красиво завершат".