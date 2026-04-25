Евро по борьбе: Ислам Базарганов идет за титулом, Джабраил Гаджиев - за "бронзой"

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Тиране представители Азербайджана проведут медальные поединки. Ислам Базарганов выйдет на финальную схватку за золотую награду, а Джабраил Гаджиев поборется за "бронзу".

Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 57 кг Базарганов встретится в финале с Мусой Мехтихановым, выступающим под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).

В категории до 79 кг Джабраил Гаджиев проведет бронзовый поединок. Его соперником станет победитель пары Расул Шапиев (Северная Македония) - Тариел Гафриндашвили (Грузия).

Ранее в греко-римской борьбе золотые медали завоевали Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), бронзовыми призерами стали Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг). Команда по греко-римской борьбе заняла первое место в общем зачете.

Среди женщин бронзовые медали выиграли Жаля Алиева (57 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).

Отметим, что чемпионат Европы в столице Албании завершится 26 апреля.