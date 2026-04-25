Шесть борцов Азербайджана сегодня стартуют на Евро

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Тиране на ковер выйдут шесть представителей Азербайджана. Национальная команда продолжит борьбу за медали в соревнованиях по вольной борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, выступление начнут Нуреддин Новрузов (61 кг), Туран Байрамов (74 кг), Арсени Джиоев (86 кг), Али Цокаев (92 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

Каждый из спортсменов стартует в своей весовой категории и постарается пробиться в решающие стадии турнира.

Особое внимание будет приковано к тяжеловесу Мешвилдишвили, а также к Турану Байрамову, который считается одним из перспективных представителей сборной.

Еще один вольник Азербайджана Рашид Бабазаде (65 кг) выступит в утешительной схватке против Аюба Мусаева, представляющего Бельгию. В случае победы он сохранит шанс на бронзовую награду.

Ранее в греко-римской борьбе золотые медали завоевали Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), бронзовыми призерами стали Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг). Сборная по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете.

Среди женщин бронзовые награды выиграли Жаля Алиева (57 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).

Отметим, что чемпионат Европы в столице Албании завершится 26 апреля.