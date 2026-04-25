Азербайджан занял шестое место на Евро по борьбе

25 Апреля 2026 01:26
Сборная Азербайджана заняла шестое место на чемпионате Европы по женской борьбе, который завершился в Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанская команда набрала 54 очка, завоевав две бронзовые медали. При этом сборная выступала не в полном составе, будучи представленной всего пятью спортсменками.

В тройку лучших вошли сборные Украины, Турции и Польши, набравшие 193, 122 и 114 очков соответственно.

Бронзовыми призерами турнира в составе сборной Азербайджана стали Жаля Алиева (57 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).

