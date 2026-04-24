Тогрул Аскеров: "Простая неудача отдалила нас от двух золотых медалей" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ - ВИДЕО

Женская сборная Азербайджана по борьбе серьезно готовилась к чемпионату Европы, проходящем в Албании, и выступила на нем в составе пяти спортсменок. Несмотря на то, что трое из них все еще выступают в молодежной категории, четверо боролись за медали.

Как передает İdman.Biz из Албании, об этом заявил главный тренер женской сборной Азербайджана по борьбе Тогрул Аскеров.

Он отметил, что Эльнура Мамедова (50 кг) получила травму колена и была отстранена от соревнований, а остальные спортсменки боролись до самого конца и приложили максимум усилий. При этом ожидания тренера не совсем совпали с реальностью:

"Мы могли завоевать золотые медали в весовых категориях до 57 кг и 59 кг. Простая неудача в один миг отдалила нас от этого. Две "бронзы" могли быть двумя золотыми медалями. Постараемся больше работать над ошибками, наша команда молодая, впереди длинный путь".

Аскеров добавил, что спортсменкам необходимо больше опыта выступлений на крупных соревнованиях, и заявил, что главная цель сборной - Олимпиада и достойное выступление на ней.

Он отдельно высказался о самой молодой азербайджанской спортсменке на этом чемпионате Европы - 18-летней Гюнай Гурбановой (59 кг), которая завоевала "бронзу":

"Она еще два года будет бороться среди молодежи, но уже дважды стала чемпионкой Европы U-23 и один раз побеждала на молодежном ЧЕ. А на взрослом Евро, где участвовала на 3-5 лет раньше положенного срока, осталась буквально в шаге от шанса побороться за "золото" и завершила выступление с бронзовой медалью. У этой спортсменки большой потенциал".