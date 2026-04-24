Жаля Алиева: "Сделаю все возможное, чтобы исправить ошибки" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ - ВИДЕО

"В прошлом году на ЧЕ я получила травму в полуфинале. В этом раз приехала за чемпионством, но не получилось, допустила ошибки".

Как передает İdman.Biz, об этом после завоевания "бронзы" на чемпионате Европы заявила Жаля Алиева.

Она добавила, что очень серьезно готовилась к этим соревнованиям и в следующий раз планирует показать результат еще лучше:

"Я сделаю все возможное, что есть в моих силах, чтобы исправить ошибки и завоевать "золото". Эта медаль для меня очень важна. Чемпионом стать не получилось, но я подумала, что не могу вернуться на родину с пустыми руками. Как вы знаете, 57 кг - олимпийский вес и тут больше конкуренции. Счастлива, что смогла завоевать медаль".