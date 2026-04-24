Жаля Алиева, Рузанна Мамедова и Биргюль Солтанова поборются за "бронзу" на Евро

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Тиране три представительницы Азербайджана проведут поединки за бронзовые медали. На ковер выйдут Жаля Алиева, Рузанна Мамедова и Биргюль Солтанова.

Как сообщает İdman.Biz, Жаля Алиева выступит в весовой категории до 57 кг, Рузанна Мамедова поборется в категории до 62 кг, а Биргюль Солтанова представит Азербайджан в весе до 65 кг.

Все три спортсменки сохраняют шанс завершить турнир с наградами и пополнить медальную копилку сборной Азербайджана.

Ранее национальная команда уже добилась серьезных результатов на чемпионате Европы. В соревнованиях по греко-римской борьбе золотые медали завоевали Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг).

Бронзовыми призерами стали Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг). По итогам турнира сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете.

Среди женщин ранее бронзовую награду также выиграла Гюнай Гурбанова (59 кг).

Отметим, что чемпионат Европы по борьбе в Тиране завершится 26 апреля.