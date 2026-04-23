Гюнай Гурбанова: “После полуфинала целый день находилась в шоке” – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ – ВИДЕО

18-летняя Гюнай Гурбанова – самая молодая спортсменка в сборной Азербайджана на чемпионате Европы по борьбе, который проходит сейчас в Албании. На своем первом взрослом континентальном первенстве девушка завоевала бронзовую медаль, обыграв в схватке за третье место белоруску Марту Гетманову со счетом 7:5.

Сразу после награждения İdman.Biz поговорил с Гурбановой о ее выступлении на этом Евро.

– Поздравляем с "бронзой"! Поделитесь эмоциями…

– Я очень рада. Конечно, ожидала выйти в финал и завоевать "золото", но, к сожалению, в этот раз не получилось. Надеюсь, в следующий раз будет лучше.

– В полуфинале вы проиграли практически на последних секундах. Что тогда произошло?

– Силы были, дыхание было в норме… Посмотрела на табло и увидела, что осталось 15 секунд. Подумала: "Неужели я выиграла?". Наверное, немного расслабилась. Все произошло очень резко. Начала бороться неправильно, "отдала голову". Видимо, не хватило опыта. Не могу и не буду себя оправдывать – значит, так должно было быть. Нужно еще больше тренироваться. Потом тренеры объяснили, где была ошибка, и я сразу поняла, что было несколько вариантов, как выйти из той ситуации. Но, к сожалению, поздно это осознала.

– Как после этого настраивались на поединок за "бронзу"?

– Было тяжело. После полуфинала целый день находилась в шоке. Спасибо моему личному тренеру Тогрулу Аскерову, старшему тренеру сборной Агагусейну Мустафаеву, а также моей сестре (одна из родных сестер Гюнай Гурбановой присутствовала на трибуне – Авт.) и Рузанне Мамедовой. Они постарались меня настроить. Слава Богу, получилось собраться, и сегодня я выходила с настроем только на победу. Этот результат – важный старт. Надеюсь, что это не последняя моя медаль на взрослых соревнованиях.

– Вы уже встречались с соперницей, с которой боролись сегодня за "бронзу"?

– Да, соперница мне знакома. Видимо, она тоже хорошо настроилась, внимательно изучила мою борьбу. Мы уже не первый раз встречаемся – сегодня я выиграла у нее уже в четвертый раз. Спасибо Всевышнему.

– Когда вы стояли на подиуме, я видела, как вы общались с чемпионкой Марией Винник, которой проиграли в полуфинале…

– Да, мы с ней познакомились, поговорили по душам, нас связывает Украина (Гюнай Гурбанова выросла в Украине – Авт.). Она очень приятная девушка. Конечно, на ковре мы соперницы, но за его пределами дружить – это нормально.

– А как вы вообще готовились к своему первому взрослому чемпионату Европы?

– После чемпионата Европы U-23 мы немного отдохнули, а затем провели хороший физический сбор. Потом постепенно нагрузка пошла на спад. Ближе к соревнованиям работали над восстановлением, чтобы подойти к старту свежей и показать хороший результат.

– К слову, победа на чемпионате Европы U-23 придала больше уверенности перед этим стартом?

– В прошлом году я тоже стала чемпионкой Европы U-23. Поэтому уверенность была, не было мыслей, что могу здесь проиграть.

– Вся страна восхищается вашими успехами. Насколько вы сами ощущаете масштаб того, чего уже удалось добиться, особенно учитывая юный возраст?

– Я не считаю, что сделала что-то большое. Если мне будет суждено выиграть Олимпиаду, тогда можно будет смело говорить, что я действительно сделала что-то значимое. А пока это только трамплин, как говорит мой тренер, для будущих побед, дай Бог. Еще раз хочу поблагодарить Тогрула Аскерова за то, что он всегда рядом, постоянно помогает мне и всей команде.

– Я правильно понимаю, что есть желание перейти в олимпийский вес?

– Это уже решит Тогрул муаллим. В каком весе скажет бороться, в таком и буду выступать.