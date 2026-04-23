В Баку встретили триумфаторов чемпионата Европы по борьбе

23 Апреля 2026 21:05
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, ставшая чемпионом Европы в командном зачете на турнире в Тиране (Албания), вернулась на родину.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, в Международном аэропорту Гейдар Алиев команду, набравшую 133 очка, встречали представители СМИ, официальные лица федерации и члены семей спортсменов.

В составе сборной золотые медали завоевали Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг). Бронзовыми призерами стали Рашад Мамедов (55 кг), Нихад Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

Отметим, что на чемпионате Европы, который продлится до 26 апреля, нашу страну представляют в общей сложности 25 борцов.

