23 Апреля 2026 17:27
Рыза Каяалп: “Начало моей победной серии было положено в Баку” - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Для турецкого борца греко-римского стиля Рыза Каяалпа, превзошедшего достижение Александра Карелина, чемпионат Европы в Албании прошел непросто. Об этом в беседе с İdman.Biz рассказал сам спортсмен.

“Во время полуфинальной схватки были некоторые непредсказуемые моменты. Но я сохранил самообладание и дошел до финала. А уже там сделал то, что было необходимо, и победил. Я превзошел достижение легендарного Карелина. Выходил в финал 15 раз и побеждал 13 раз. Достичь этого действительно очень сложно. Рад, что сделал то, что кажется невозможным”, – добавил он.

Он также рассказал, как ему удавалось находить мотивацию все эти годы и оставаться на вершине:
“Бог дал мне талант, и я развил его, регулярно работая над собой и любя свое дело. Развиваться, следовать спортивному режиму и уделять внимание социальной жизни очень важно. Если соблюдать это и верить в себя, то не будет ничего, чего вы не сможете достичь. Если бы этого не было, то в 37 лет я не стал бы 13-кратным чемпионом Европы”.

Каяалп добавил, что в последних чемпионатах Европы часто встречался с азербайджанскими атлетами в полуфинале, и в этот раз надеялся побороться с ними в финале, но этого, к сожалению, не произошло.

Говоря об Азербайджане, Рыза Каяалп напомнил, что его первый успех на континентальном первенстве пришелся на Евро в Баку: “Начало этой победной серии было положено в Баку. В 2010 году я впервые стал чемпионом Европы. Баку был для меня очень удачным. Азербайджан дал мне хорошую энергию, и я воспользовался ею. Мне было приятно, что первая медаль была завоевана именно там. Атмосфера в Баку была замечательная, болельщики оказали мне огромную поддержку”.

Спортсмен добавил, что хочет привезти семью на отдых в Баку, как только появится такая возможность:
“В последние годы Баку очень похорошел, развился, там много исторических мест. Дай бог, в будущем приеду туда с семьей. У меня много друзей в Азербайджане, особенно тесно общаюсь с азербайджанскими спортсменами моего поколения”.

