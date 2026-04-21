Рашад Мамедов: "Счастлив, что вновь возвращаюсь на родину не с пустыми руками" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ + ВИДЕО

22 Апреля 2026
RU

Рашад Мамедов: "Счастлив, что вновь возвращаюсь на родину не с пустыми руками"

Борьба
Новости
60
"Два года назад здесь же, в Тиране, я завоевал "серебро" на чемпионате Европы. В этот раз хотел сделать из этой медали "золото", но, к сожалению, не судьба. Тем не менее, счастлив, что вновь возвращаюсь на родину не с пустыми руками".

Как передает İdman.Biz из Албании, об этом после решающей схватки заявил бронзовый призер чемпионата Европы в весовой категории до 55 кг Рашад Мамедов.

Он добавил, что в будущем надеется встретиться с нынешним чемпионом Европы Эмином Сефершаевым (UWW): "Впереди у нас много соревнований, думаю мы вновь встретимся. И это поражение не повторится".

За соревнованиями наблюдал многократный чемпион мира и Европы, известный азербайджанский борец Эльдениз Азизли.

"Его поддержка очень мотивировала. Перед выходом на ковер он дал важные наставления, но, к сожалению, мои недоработки не позволили добиться большего", - добавил Мамедов.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гюнай Гурбанова вышла в полуфинал Евро по борьбе - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО
14:38
Борьба

Гюнай Гурбанова вышла в полуфинал Евро по борьбе - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Спортсменка одержала победу в стартовой схватке в Тиране

Джафаров и Гурбанов поборются за "золото" чемпионата Европы
10:09
Борьба

Джафаров и Гурбанов поборются за "золото" чемпионата Европы

Нихат Мамедли выйдет на схватку за бронзовую медаль

Рыза Каяалп: "Раньше я задавался вопросом, смогу ли завоевать хотя бы 1-2 медали в Европе?" – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ + ВИДЕО
02:10
Борьба

Рыза Каяалп: "Раньше я задавался вопросом, смогу ли завоевать хотя бы 1-2 медали в Европе?" – İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ + ВИДЕО

Борец посвятил свою историческую победу семье и турецкому народу
Ислам Аббасов: "Схватка за "бронзу" морально тяжелее финала" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
00:12
Борьба

Ислам Аббасов: "Схватка за "бронзу" морально тяжелее финала" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

Борец добавил, что планирует успешно выступить и на следующих соревнованиях
Турецкий борец превзошел достижение Александра Карелина
21 Апреля 22:58
Борьба

Турецкий борец превзошел достижение Александра Карелина

Каяалп в 13-й раз стал чемпионом Европы
Азербайджанские борцы завоевали две "бронзы" на чемпионате Европы - ВИДЕО
21 Апреля 22:16
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали две "бронзы" на чемпионате Европы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Бека Канделаки уступил в схватке за бронзовую медаль

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки