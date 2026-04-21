Рашад Мамедов: "Счастлив, что вновь возвращаюсь на родину не с пустыми руками" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ + ВИДЕО

"Два года назад здесь же, в Тиране, я завоевал "серебро" на чемпионате Европы. В этот раз хотел сделать из этой медали "золото", но, к сожалению, не судьба. Тем не менее, счастлив, что вновь возвращаюсь на родину не с пустыми руками".

Как передает İdman.Biz из Албании, об этом после решающей схватки заявил бронзовый призер чемпионата Европы в весовой категории до 55 кг Рашад Мамедов.

Он добавил, что в будущем надеется встретиться с нынешним чемпионом Европы Эмином Сефершаевым (UWW): "Впереди у нас много соревнований, думаю мы вновь встретимся. И это поражение не повторится".

За соревнованиями наблюдал многократный чемпион мира и Европы, известный азербайджанский борец Эльдениз Азизли.

"Его поддержка очень мотивировала. Перед выходом на ковер он дал важные наставления, но, к сожалению, мои недоработки не позволили добиться большего", - добавил Мамедов.