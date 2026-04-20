Два борца Азербайджана пробились в полуфинал Евро в Албании - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг) вышел в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в столице Албании Тиране.
Как сообщает İdman.Biz, в четвертьфинальной схватке Аббасов победил представителя Норвегии Эксоса Мукубу со счетом 4:3.
Благодаря этой победе азербайджанский спортсмен продолжает борьбу за медали и вышел в полуфинал турнира.
Ранее место в полуфинале также обеспечил себе Бека Канделаки (130 кг).
15:20
На чемпионате Европы по борьбе в Тиране состоялись очередные схватки с участием азербайджанских спортсменов.
Как сообщает İdman.Biz, представитель Азербайджана Бека Канделаки (130 кг) пробился в полуфинал турнира. В четвертьфинале он одолел немецкого борца Йелло Крамера со счетом 3:2.
Другие азербайджанские спортсмены на этой стадии потерпели поражения.
Рашад Мамедов (55 кг) уступил в четвертьфинале выступающему под эгидой UWW двукратному чемпиону Европы и призеру чемпионата мира Эмину Сефершаеву — 0:3.
Зия Бабашов (63 кг) проиграл двукратному чемпиону Европы из Турции Керему Камалу со счетом 0:8.
Санан Сулейманов (77 кг) в упорной схватке уступил венгру Роберту Аттиле Фритшу — 5:6.
14:17
Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг) успешно стартовал на чемпионате Европы в Тиране и пробился в четвертьфинал турнира.
Как сообщает İdman.Biz, в стартовой схватке азербайджанский спортсмен победил представителя Польши Аркадиуша Кулинича со счетом 3:1.
Благодаря этой победе Аббасов вышел в 1/4 финала континентального первенства.
Ранее путевки в четвертьфинал также завоевали Санан Сулейманов (77 кг) и Бека Канделаки (130 кг).
13:43
Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг) успешно стартовал на чемпионате Европы в Тиране и вышел в четвертьфинал турнира.
Как сообщает İdman.Biz, в первой схватке азербайджанский спортсмен встретился с выступающим под эгидой UWW представителем Беларуси Шуаем Мамедовым и одержал уверенную победу со счетом 9:0.
Сулейманов выиграл поединок за явным преимуществом и пробился в следующую стадию соревнований.
Ранее путевку в четвертьфинал также завоевал другой представитель Азербайджана — Бека Канделаки (130 кг).
13:43
Азербайджанский борец греко-римского стиля Бека Канделаки (130 кг) успешно стартовал на чемпионате Европы в Тиране.
Как сообщает İdman.Biz, в своей первой схватке азербайджанский спортсмен встретился с представителем Албании Грисельди Кодрой и одержал уверенную победу со счетом 11:0.
Канделаки выиграл поединок за явным преимуществом и вышел в четвертьфинал турнира.
09:32
Сегодня азербайджанские спортсмены начнут выступление на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в столице Албании Тиране.
Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день на ковер выйдут пять представителей сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.
За медали поборются Рашад Мамедов (55 кг), Зия Бабашов (63 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг).
Квалификационные схватки стартуют в 12:30 по бакинскому времени.
Чемпионат Европы завершится 26 апреля.