20 Апреля 2026
Два борца Азербайджана пробились в полуфинал Евро в Албании - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

20 Апреля 2026 15:25
Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг) вышел в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в столице Албании Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертьфинальной схватке Аббасов победил представителя Норвегии Эксоса Мукубу со счетом 4:3.

Благодаря этой победе азербайджанский спортсмен продолжает борьбу за медали и вышел в полуфинал турнира.

Ранее место в полуфинале также обеспечил себе Бека Канделаки (130 кг).

Чемпионат Европы завершится 26 апреля.

15:20

На чемпионате Европы по борьбе в Тиране состоялись очередные схватки с участием азербайджанских спортсменов.

Как сообщает İdman.Biz, представитель Азербайджана Бека Канделаки (130 кг) пробился в полуфинал турнира. В четвертьфинале он одолел немецкого борца Йелло Крамера со счетом 3:2.

Другие азербайджанские спортсмены на этой стадии потерпели поражения.

Рашад Мамедов (55 кг) уступил в четвертьфинале выступающему под эгидой UWW двукратному чемпиону Европы и призеру чемпионата мира Эмину Сефершаеву — 0:3.

Зия Бабашов (63 кг) проиграл двукратному чемпиону Европы из Турции Керему Камалу со счетом 0:8.

Санан Сулейманов (77 кг) в упорной схватке уступил венгру Роберту Аттиле Фритшу — 5:6.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля.

14:17

Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг) успешно стартовал на чемпионате Европы в Тиране и пробился в четвертьфинал турнира.

Как сообщает İdman.Biz, в стартовой схватке азербайджанский спортсмен победил представителя Польши Аркадиуша Кулинича со счетом 3:1.

Благодаря этой победе Аббасов вышел в 1/4 финала континентального первенства.

Ранее путевки в четвертьфинал также завоевали Санан Сулейманов (77 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Чемпионат Европы в столице Албании завершится 26 апреля.

13:43

Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг) успешно стартовал на чемпионате Европы в Тиране и вышел в четвертьфинал турнира.

Как сообщает İdman.Biz, в первой схватке азербайджанский спортсмен встретился с выступающим под эгидой UWW представителем Беларуси Шуаем Мамедовым и одержал уверенную победу со счетом 9:0.

Сулейманов выиграл поединок за явным преимуществом и пробился в следующую стадию соревнований.

Ранее путевку в четвертьфинал также завоевал другой представитель Азербайджана — Бека Канделаки (130 кг).

Чемпионат Европы завершится 26 апреля.

13:43

Азербайджанский борец греко-римского стиля Бека Канделаки (130 кг) успешно стартовал на чемпионате Европы в Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, в своей первой схватке азербайджанский спортсмен встретился с представителем Албании Грисельди Кодрой и одержал уверенную победу со счетом 11:0.

Канделаки выиграл поединок за явным преимуществом и вышел в четвертьфинал турнира.

Чемпионат Европы в столице Албании завершится 26 апреля.

09:32

Сегодня азербайджанские спортсмены начнут выступление на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в столице Албании Тиране.

Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день на ковер выйдут пять представителей сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

За медали поборются Рашад Мамедов (55 кг), Зия Бабашов (63 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Квалификационные схватки стартуют в 12:30 по бакинскому времени.

Чемпионат Европы завершится 26 апреля.

