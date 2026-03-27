Азербайджанского чемпиона Европы дисквалифицировали на четыре года

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) дисквалифицировало азербайджанского борца Сабира Джафарова на 48 месяцев за нарушение антидопинговых правил по двум основаниям.

В пробе 24-летнего борца, являющегося чемпионом Европы 2019-го года среди юниоров (U17), обнаружили запрещенную субстанцию, ее метаболиты или маркеры. Кроме того, установлено, что Джафаров использовал или пытался использовать запрещенную субстанцию либо запрещенный метод.

Как удалось узнать İdman.Biz из информированных источников, Сабир использовал запрещенные лекарства после операции, не предупредив при этом врачей сборной команды, которые должны были затем предоставить название примененных лекарственных препаратов AMADA. В результате, в его крови были обнаружены незадекларированные и запрещенные вещества.

Срок дисквалификации отсчитывается с 1 сентября 2025 года и завершится 31 августа 2029 года. На протяжении этого периода спортсмен не сможет участвовать в официальных соревнованиях под эгидой международных и национальных федераций.