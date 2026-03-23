Сборные Азербайджана по борьбе проводят учебно-тренировочные сборы

23 Марта 2026 12:54
Национальные сборные Азербайджана по различным видам борьбы проводят учебно-тренировочные сборы в нескольких городах страны и за рубежом в рамках подготовки к предстоящим международным соревнованиям.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, женская сборная проводит сбор в Гейгеле с 22 марта по 4 апреля. На базе Олимпийского спортивного комплекса под руководством исполняющего обязанности главного тренера Тогрула Аскерова, старшего тренера Агагусейна Мустафаева и тренера Хасрата Мамедьярова занимаются 12 спортсменок.

В том же месте базируется молодежная сборная (U20) по вольной борьбе. Их тренировки, начавшиеся 15 марта, рассчитаны на 14 дней. В составе 20 борцов работают под руководством старшего тренера Арифа Абдуллаева и тренеров Ровшана Гаджиева и Назима Алиджанова.

Выборка спортсменов по греко-римской борьбе в возрастной категории U17 с 15 марта находится в Алматы (Казахстан), где проводит совместный сбор с командами Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Подготовка, которая продлится до 26 марта, проходит под руководством старшего тренера Рафика Гусейнова, тренеров Камрана Мамедова и Зохраба Аббасова при участии 22 атлетов.

Юношеская сборная по вольной борьбе этой же возрастной категории 27 марта отправится в Хачмаз. Там на базе Олимпийского спортивного комплекса с 27 марта по 9 апреля 30 спортсменов под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова и тренеров Вагида Мамедова, Яшара Алиева и Аллахверди Велиева будут готовиться к ближайшим турнирам.

İdman.Biz
