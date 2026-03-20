В Иране казнили молодого борца сборной

20 Марта 2026 21:45
В Иране казнен 19-летний член национальной сборной по борьбе Салех Мохаммади.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на CBS, приговор был приведен в исполнение в городе Кум. Спортсмен был обвинен в причастности к гибели полицейских во время протестов в январе 2026 года, а также в проведении действий в интересах Израиля и США.

Мохаммади считался перспективным спортсменом. В 2024 году он завоевал бронзовую медаль на международном турнире в Красноярске в весовой категории до 71 кг.

Массовые протесты в Иране начались в январе 2026 года на фоне сложной экономической и политической ситуации. Власти жестко реагировали на выступления, что вызвало широкий международный резонанс.

Ранее представители Ирана заявляли, что страна может бойкотировать США, однако не намерена отказываться от участия в чемпионате мира 2026 года.

İdman.Biz
