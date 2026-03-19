Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"

19 Марта 2026 15:30
Нападающий турецкого "Галатасарая" Ноа Ланг перенес экстренную операцию в одной из больниц Ливерпуля, сообщает İdman.Biz.

"Наш игрок Ноа Ланг получил серьезное повреждение правого большого пальца, в связи с чем в Ливерпуле было проведено хирургическое вмешательство при участии медицинского штаба клуба", — говорится в сообщении пресс-службы турецкого клуба.

Сам футболист уже прокомментировал ситуацию в социальных сетях, опубликовав фото из больничной палаты с подписью: "Операция прошла успешно! Спасибо за все ваши сообщения".

Отметим, что 26-летний голландский футболист получил серьезную травму руки в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против одноименного английского клуба. Инцидент произошел на 75-й минуте встречи, когда игрок после борьбы за мяч потерял равновесие и врезался в рекламные ограждения. Футболисту оказывали помощь на поле в течение нескольких минут, в том числе применяя кислородную маску, после чего он был доставлен в госпиталь.

Сроки восстановления нападающего пока не разглашаются, однако ожидается, что процесс реабилитации начнется в ближайшее время.

