UFC Baku 2026: первые бои уже известны

19 Марта 2026 12:58
Турнир UFC в Баку, намеченный на 27 июня, постепенно начинает обретать реальные контуры.

Как передает İdman.Biz, на данный момент наиболее четко подтвержден поединок в среднем весе между Икрамом Алискеровым и Брунно Феррейрой: эта встреча уже указана в базах Sherdog как часть карда UFC Fight Night в Baku Crystal Hall. Алискеров подходит к бою с рекордом 17-2, а Феррейра - 15-3.

При этом вокруг бакинского вечера начинает звучать и еще одна громкая афиша. По данным профильных ММА-источников, Шарабутдин Магомедов по прозвищу “Шара Буллет” может подраться с Мишелом Перейрой. При этом официального подтверждения от UFC на данный момент нет. Для самого Магомедова такой вариант выглядит логично: ранее его менеджер говорил, что следующий бой "Шары Буллета" ожидается за пределами США, где у бойца есть ограничения по лицензированию.

С точки зрения формы обе потенциальные афиши выглядят более чем интригующе. Перейра в феврале 2026 года победил Захари Риза раздельным решением судей, а Магомедов не выходил в октагон UFC с июля 2025 года, когда закрыл первое поражение в карьере победой над Марком-Андре Баррио и довел рекорд до 16-1. Феррейра же, напротив, совсем недавно дрался на одном из турниров UFC и уступил Грегори Родригесу нокаутом, так что возвращение в июне станет для него шансом быстро перезапустить ход карьеры.

Напомним, первый турнир UFC в Азербайджане прошел в июне 2025 года и стал дебютным визитом промоушена в страну. Тогда в Baku Crystal Hall азербайджанские болельщики увидели победы Рафаэля Физиева над Игнасио Бахамондесом и Назима Садыхова над Николясом Моттой, тогда как Тофик Мусаев уступил Мыктыбеку Оролбаю в своем дебюте в UFC.

İdman.Biz
