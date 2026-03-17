Победители чемпионата Азербайджана U15 поделились эмоциями

Победители чемпионата Азербайджана по борьбе среди спортсменов до 15 лет поделились впечатлениями от своих выступлений.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, соревнования по вольной и греко-римской борьбе прошли в Газахском олимпийском спортивном комплексе.

Чемпион в весовой категории до 52 кг Расул Ахмедли поблагодарил тренеров и родителей за вклад в свою победу и отметил, что намерен добиться аналогичного успеха на международной арене.

Победитель в категории до 57 кг Садыг Велизаде подчеркнул, что доволен итогом, так как проделанная на тренировках работа принесла результат.

Чемпионы Пюнхан Шахмаров (48 кг) и Рауль Мамедзаде (62 кг) также отметили вклад тренерского штаба в свои достижения.