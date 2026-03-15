Азербайджанский борец: "Возьму реванш у российского соперника"

Азербайджанский борец греко-римского стиля Фарид Садыглы прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы U23, который проходит в сербском Зренянине.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен завоевал серебряную медаль в весовой категории до 55 кг, уступив в финале российскому борцу Алибеку Амирову.

"Из-за некоторых причин и недочетов я упустил золотую медаль. Счет был равным - 3:3, но я допустил определенные ошибки. Надеюсь, что в следующей встрече с этим соперником победа будет за мной", - цитирует слова Садыглы report.az.

Борец также рассказал о своем пути к финалу турнира.

"Я хорошо подготовился к соревнованиям. Первым соперником был чешский борец, которого я победил досрочно. В поединке с представителем Румынии сначала уступал в счете, но затем выиграл его на туше. В полуфинале я победил грузинского спортсмена и вышел в финал", - отметил он.

По словам Садыглы, следующим важным стартом для него станет чемпионат мира U23.

"Моя следующая цель - чемпионат мира U23. Верю, что смогу завоевать там золотую медаль. Здесь среди европейских соперников у меня был равный поединок только с российским борцом. Но я постараюсь победить всех своих соперников", - заявил азербайджанский спортсмен.