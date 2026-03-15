Четыре азербайджанских борца поборются за медали ЧЕ U23

15 Марта 2026 10:30
В сербском Зренянине подходит к завершению чемпионат Европы U23 по греко-римской борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительный день соревнований на ковер выйдут еще четыре представителя сборной Азербайджана, которые продолжат борьбу за медали.

Сегодня Эльмин Алиев (82 кг) проведет финальную схватку за золотую медаль. Его соперником станет представитель Грузии Торнике Микеладзе.

Еще два азербайджанских борца - Айхан Джавадов (60 кг) и Фарид Халилов (67 кг) поборются за бронзовые награды. Ферахим Мустафаев (72 кг) выступит в утешительной схватке.

Напомним, что на данный момент сборная Азербайджана уже завоевала 13 медалей на этом чемпионате. Золотыми призерами стали Гюнай Гурбанова (59 кг) и Али Цокаев (92 кг). Серебряные награды завоевали Фарид Садыхлы (55 кг), Гюльтекин Ширинова (55 кг), Васиф Багиров (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Рузанна Мамедова (62 кг), Сабухи Амирасланов (79 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).

Бронзовыми призерами турнира стали Илькин Гурбанов (63 кг), Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг) и Зяфар Алиев (97 кг).

