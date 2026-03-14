Тогрул Аскеров: результат на чемпионате Европы нас устраивает

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Азербайджана по борьбе Тогрул Асгаров прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы U23 в сербском Зренянине. Специалист отметил, что доволен результатом команды.

"Завоевать три медали шестью спортсменками – это хороший результат. Гюнай Гурбанова выиграла золотую медаль, мы ожидали такого результата и от Рузанны Мамедовой. Она боролась очень самоотверженно. Три месяца назад ей сделали операцию на колене, поэтому она немного выпала из тренировочного процесса, но на этом турнире показала настоящий характер. В финале она уступила из-за небольшой ошибки. К тому же ее соперница является призером чемпионата мира среди взрослых и серебряным призером чемпионата Европы U23. Нас также порадовала медаль Гюльтекин Шириновой после травмы. Как известно, в женской борьбе нет такой массовости, как у мужчин. Федерация старается исправить эту ситуацию. Если в ближайшее время у нас будет больше девушек, результаты станут еще лучше", – сказал Асгаров в комментариях Азертадж.

Тренер также рассказал о ближайших планах команды.

"До чемпионата Европы, который пройдет в Албании, остается около месяца. За это время мы проведем два учебно-тренировочных сбора, один из них пройдет за пределами страны. Верю, что на этот раз Рузанна сможет завоевать золотую медаль. У нее еще есть год, чтобы выступать среди молодежи. Наибольшие шансы на олимпийскую лицензию имеют Джаля Алиева, Рузанна Мамедова и Гюнай Гурбанова. Конечно, и другие спортсменки обладают таким потенциалом. Среди них могу назвать Эльнуру Мамедову, Гюльтекин Ширинову и Биргюль Султанову", – добавил Асгаров.