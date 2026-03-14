RU

Тогрул Аскеров: результат на чемпионате Европы нас устраивает

Борьба
Новости
14 Марта 2026 15:43
10
Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Азербайджана по борьбе Тогрул Асгаров прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы U23 в сербском Зренянине. Специалист отметил, что доволен результатом команды.

"Завоевать три медали шестью спортсменками – это хороший результат. Гюнай Гурбанова выиграла золотую медаль, мы ожидали такого результата и от Рузанны Мамедовой. Она боролась очень самоотверженно. Три месяца назад ей сделали операцию на колене, поэтому она немного выпала из тренировочного процесса, но на этом турнире показала настоящий характер. В финале она уступила из-за небольшой ошибки. К тому же ее соперница является призером чемпионата мира среди взрослых и серебряным призером чемпионата Европы U23. Нас также порадовала медаль Гюльтекин Шириновой после травмы. Как известно, в женской борьбе нет такой массовости, как у мужчин. Федерация старается исправить эту ситуацию. Если в ближайшее время у нас будет больше девушек, результаты станут еще лучше", – сказал Асгаров в комментариях Азертадж.

Тренер также рассказал о ближайших планах команды.

"До чемпионата Европы, который пройдет в Албании, остается около месяца. За это время мы проведем два учебно-тренировочных сбора, один из них пройдет за пределами страны. Верю, что на этот раз Рузанна сможет завоевать золотую медаль. У нее еще есть год, чтобы выступать среди молодежи. Наибольшие шансы на олимпийскую лицензию имеют Джаля Алиева, Рузанна Мамедова и Гюнай Гурбанова. Конечно, и другие спортсменки обладают таким потенциалом. Среди них могу назвать Эльнуру Мамедову, Гюльтекин Ширинову и Биргюль Султанову", – добавил Асгаров.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гурбанов поборется за бронзу ЧЕ U23, Джавадов вышел в 1/4 финала
15:56
Борьба

Гурбанов поборется за бронзу ЧЕ U23, Джавадов вышел в 1/4 финала - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Cборная по греко-римской борьбе продолжает выступление в Зренянине
В чемпионате Азербайджана U15 определились победители - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
15:43
Борьба

В чемпионате Азербайджана U15 определились победители - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Cоревнования проходят в Газахском олимпийском спортивном комплексе
Рузанна Мамедова: "Завоевала серебро после операции на колене"
12:11
Борьба

Рузанна Мамедова: "Завоевала серебро после операции на колене"

Азербайджанская спортсменка назвала следующий цель
Азербайджан занял шестое место на чемпионате Европы по борьбе U-23
01:30
Борьба

Азербайджан занял шестое место на чемпионате Европы по борьбе U-23

В активе сборной одна золотая и две серебряные медали

Определились победители в семи весовых категориях чемпионата Азербайджана по борьбе
00:34
Борьба

Определились победители в семи весовых категориях чемпионата Азербайджана по борьбе - ОБНОВЛЕНО

Турнир проходит в Газахском олимпийском спортивном комплексе

Рузанна Мамедова стала вице-чемпионкой Европы по борьбе U-23
13 Марта 21:57
Борьба

Рузанна Мамедова стала вице-чемпионкой Европы по борьбе U-23 - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская спортсменка уступила в финале сопернице из России

Самое читаемое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Вечер разгромов в ЛЧ: "Реал", "ПСЖ" и "Буде-Глимт" забили 11 голов
12 Марта 02:00
Мировой футбол

Вечер разгромов в ЛЧ: "Реал", "ПСЖ" и "Буде-Глимт" забили 11 голов - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Вальверде оформил хет-трик против "Манчестер Сити", а Кварацхелия сделал дубль за парижан
Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО
12 Марта 22:46
Борьба

Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО

У Гюльтекин Шириновой - "серебро"