Рузанна Мамедова: "Завоевала серебро после операции на колене"

14 Марта 2026 12:11
Рузанна Мамедова: "Завоевала серебро после операции на колене"

Азербайджанская спортсменка Рузанна Мамедова поделилась впечатлениями от серебряной медали чемпионата Европы U23 в Зренянине, отметив, что турнир стал для нее первым соревнованием после серьезной травмы.

Мамедова рассказала, что готовилась к турниру в течение двух месяцев.

"Соревнования дались мне непросто. Я недавно перенесла операцию на колене, и это был мой первый старт после восстановления. Пришлось выступать после облегченных тренировок. Ставила задачу обязательно попасть на пьедестал. Жаль, что не удалось стать чемпионкой. Теперь нацелена на золото взрослого чемпионата Европы в Албании", - сказала Мамедова в комментариях Азертадж.

Отметим, что спортсменка выступает в весовой категории 62 кг. На пути к финалу она продемонстрировала высокую волевую подготовку, уступив в решающей схватке представительнице России Амине Тандельковой.

Чемпионат Европы среди борцов до 23 лет завершится 15 марта в Зренянине.

